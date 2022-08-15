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16-летняя монголка завоевала серебряную медаль на ЧМ по авиамодельному спорту в Польше

CentralAsia (MNG) -  

С 8 по 13 августа в городе Влоцлавек (Польша) прошел чемпионат мира по авиамодельному спорту, на котором спортсменка сборной Монголии, 16-летняя Н. Номин завоевала серебряную медаль.

Н. Номин участвовала в женской категории пилотажных кордовых моделей F2В чемпионата мира по авиамодельному спорту и завоевала серебряную медаль.

В категории пилотажных кордовых моделей F2В каждая страна, являющаяся членом FAI, имеет право сформировать национальную сборную команду, состоящую из трёх взрослых спортсменов и одного юниора. Спортсмены и юниоры выступают совместно. Подводят результаты как личного первенства так и командного. При определении результатов командного первенства учитывают три лучших результата из четырёх участников для каждой национальной сборной. Поэтому авиамодельный спорт в категории пилотажных кордовых моделей — это один из немногих видов спорта, где на Чемпионатах Мира и континентов юниоры каждой страны — участника выступают наравне со взрослыми спортсменами.

Существует также Академия авиационных моделей (Academy of Model Aeronautics, AMA), устанавливающая свою классификацию моделей.

Авиамодельный спорт — технический вид спорта, где участники соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов (планеров, самолётов, вертолётов и прочего) и в управлении ими в полётах на скорость, дальность, продолжительность полёта и на высший пилотаж. В соревнованиях принимают участие, как взрослые спортсмены, так и спортсмены-юниоры.

На международном уровне авиамодельный спорт курируется Международной федерацией авиаспорта (FAI), которая устанавливает классификацию, правила и порядок проведения соревнований. В настоящее время по авиамодельному спорту FAI регулярно проводит как Чемпионаты континентов, так и Чемпионаты Мира.

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