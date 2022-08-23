Более 500 монгольских и японских танцоров приняли участие в танцевальном фестивале «Млечный путь». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией вчера на главной площади Улан-Батора прошел танцевальный фестиваль «Млечный путь».

Для участия в фестивале, который впервые проводится в Монголии, по инициативе Каваучи Широ, почетного консула и посла культуры Монголии в Токусиме, Япония, прибыло более 150 высоких гостей и представителей из Японии.

В первом танцевальном фестивале приняли участие более 500 танцоров из двух стран.

«В рамках 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами 2022 год объявлен Годом дружбы и обмена между монгольскими и японскими детьми и молодежью, и мы рады совместно организовать широкий спектр культурных и художественной деятельности в течение года. Я хотел бы выразить глубокую благодарность Каваучи Широ, почетному консулу Монголии в Токусиме, который вносит ценный вклад в укрепление драгоценных связей между нашими двумя странами, организуя совместный фестиваль культуры и искусства «Млечный путь» между Монголией и Япония. Я очень рад, что фестиваль дружбы и дружбы проводится в рамках исторического 50-летия соприкосновения культуры и уникального бесценного наследия двух стран, — сказал спикер парламента Занданшатар Гомбожав.

слева: Занданшатар Гомбожав и Кобаяси Хироюки

«Фестиваль Млечного Пути — одно из крупных мероприятий, организованных по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией. Я хотел бы поблагодарить всех танцоров, приехавших из Японии, и соответствующих лиц из обеих стран, которые приложили усилия для организации этого фестиваля, — сказал Кобаяси Хироюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии.

Во время танцевального фестиваля «Молочный путь», помимо выставок и ярмарок, на центральной площади были представлены национальные танцы обеих стран. Таким образом, было представлено Ава Одори, одно из произведений народного искусства и культурного наследия Японии, и все артисты из Японии и Монголии танцевали вместе. Японский национальный танец «Ава Одори» означает ава (морская пена) и одори (танец) с 750-летней историей.

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