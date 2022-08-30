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Глава Башкортостана намерен перенимать опыт Узбекистана в переработке шкур
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CentralAsia (UZ) -  Глава Башкортостана Радий Хабиров, побывавший с официальным визитом в Узбекистане, посетил фабрику по переработке шкур и изготовлению кожаных изделий. Он был впечатлен, как местные власти подходят к вопросу переработки, передает «МК-Уфа». Фабрика Angren charm находится в городе Ангрен Ташкентской области.

Производство - одно из новейших предприятий этой страны, которое начало работать в конце 2019 года. Местная продукция идет на заводы известных итальянских марок, автопроизводства Индии, турецкий и арабский рынки.

Руководитель Башкортостана ознакомился с технологией обработки шкур, изготовления кожевенных изделий и полуфабрикатов. Радий Хабиров предложил министру сельского хозяйства республики Ильшату Фазрахманову и министру торговли и услуг Алексею Гусеву взять на вооружение опыт узбекистанских коллег.

«Развитие обрабатывающих производств для нашей республики – хорошая точка роста, - сообщил Радий Хабиров. - Башкортостан – в лидерах по сырьевым составляющим в сфере АПК, производству зерна, молока и так далее. Но переработка пока развита недостаточно».

В беседе с руководством предприятия Хабиров обсудил особенности организации логистических связей с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, а также актуальные меры поддержки лёгкой промышленности для эффективной работы кожевенной индустрии.

Глава РБ уверен, что «все условия в регионе есть».

«Поголовье коров в республике насчитывает около 370 тысяч, а всего крупного рогатого скота - более 910 тысяч голов, - констатировал он. - Есть компетенции, люди, готовые работать, и есть целые трудовые династии. Осталось вовлечь их в новые технологические процессы. Уверен, все обязательно получится».

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