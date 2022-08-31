Россия начнет военные учения с Китаем, Индией и Монголией на фоне обострения напряженности

CentralAsia (MNG) - Когда Россия в последний раз проводила свои военные учения «Восток» на своем Дальнем Востоке в 2018 году, примерно 300 000 ее военнослужащих проводили учения с китайскими и монгольскими солдатами, поскольку Кремль стремился создать имидж военного превосходства и продемонстрировать укрепляющиеся связи с Пекином.

Поскольку сейчас Москва готовится к очередному раунду учений, лишь небольшая часть от предыдущего общего числа — 50 000 человек — примет участие в серии учений, поскольку Россия надеется продемонстрировать, что ее военный потенциал все еще не поврежден, несмотря на растущие затраты и нагрузку. от его вторжения в Украину.

Недельные военные учения начнутся 1 сентября, в них примут участие силы Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Алжира, Сирии, а также военнослужащие из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Учения будут включать в себя различные маневры в воздухе, на суше и на море, при этом Россия заявила, что ее Тихоокеанский флот и ВМС Китая примут участие в «совместных практических действиях по защите морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности» в Японском море.

Хотя представители российского министерства обороны заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против какой-либо конкретной страны, они по-прежнему носят символический характер на фоне продолжающейся войны Москвы на Украине и кипящей геополитической напряженности в Азии.

Эксперты и военные аналитики говорят, что за ними будут внимательно следить региональные державы, такие как Япония и Южная Корея, особенно в связи с тем, что Россия и Китай продолжают демонстрировать свои растущие политические и военные связи и совместное внимание к Тихоокеанскому региону.

«Это хорошая возможность для Китая поработать с Россией, сосредоточив внимание на Японии», — сказал RFE/RL Хайюн Ма, профессор Государственного университета Фростбурга в Мэриленде, изучающий отношения Пекина с Россией и странами Центральной и Южной Азии. «В связи с ростом напряженности из-за Тайваньского пролива Япония в эти дни действительно находится в поле зрения Пекина, и они надеются, что Россия сможет приблизиться к ним в Тихом океане».

Участие Индии также добавило интриги военным играм.

У Нью-Дели давние связи в сфере обороны с Москвой, но также и прочные отношения с Вашингтоном. Китай и Индия находятся в разгаре пограничного спора в Гималаях, который спровоцировал смертельное столкновение всего два года назад, а индийцы готовятся к военным учениям с США у китайской границы в октябре.

«Россия стала очень токсичной в международном сообществе, но эти учения позволяют ей вернуться к [сообщению], которое она пыталась послать до войны на Украине», — сказал RFE/RL Темур Умаров, научный сотрудник Московского центра Карнеги. «Россия хочет продолжать наращивать свои оборонные связи и показать, что война не оставила ее в полной изоляции».

Восточный фокус

Китайские и российские силы регулярно проводят совместные учения в той или иной форме с 2005 года, но в последние годы они расширились и теперь включают военно-морские учения в Азии и Средиземноморье.

В 2018 году Пекин и Москва перешли к более масштабным учениям, направленным на подготовку командиров высшего звена к совместной работе, а в прошлом году российские войска впервые были отправлены на территорию Китая для участия в учениях.

Кульминацией этих тесных связей стало то, что китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин объявили «безграничным» партнерством между своими странами в феврале, еще до того, как Москва вторглась в Украину.

С самого начала войны Китай действовал осторожно, чтобы избежать нарушения западных санкций против России, но обвинял НАТО и Запад в «провокациях» в войне на Украине, дипломатически поддерживал Москву в международных организациях, и обе страны запускали бомбардировщики с ядерными боеголовками над Украиной. Японского моря в мае, когда президент США Джо Байден посетил саммит в Токио. Россия также поддержала Пекин на фоне напряженности в отношениях с Тайванем и Вашингтоном из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В ответ на поездку Пелоси Китай провел учения с боевой стрельбой недалеко от Тайваня и запустил пять баллистических ракет, которые приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее в этом месяце китайские официальные лица подчеркивали, что участие Пекина в российских военных учениях «не связано с текущей международной и региональной ситуацией», хотя Ма говорит, что недавние изменения в японской политике, такие как увеличение расходов на оборону, японские санкции против Москвы и критика из Токио в связи с действиями Китая в отношении Тайваня — усилили напряженность.

Он отмечает, что в ходе демонстрации силы на прошлой неделе два российских военно-морских конвоя прошли через пролив Лаперуза, разделяющий Россию и Японию, по пути на учения «Восток».

И Китай, и Россия имеют территориальные споры с Японией: Москва и Токио претендуют на Курильские острова, а Япония управляет необитаемыми островками, известными как Сенкаку, на которые также претендуют Пекин и Тайбэй.

Фактор Индии

Участие Индии в учениях, особенно с учетом участия Китая, смутило некоторых наблюдателей, поскольку напряженность в отношениях между Пекином и Нью-Дели продолжает расти, а Индия продолжает укреплять свои связи с Западом.

29 августа Индия обвинила Китай в «милитаризации Тайваньского пролива», поскольку эти двое обменялись колкостями после более раннего спора о китайском военном корабле, пришвартованном в спорном порту Шри-Ланки.

Тем не менее, аналитики говорят, что дружественные связи Индии с Москвой, основанные на глубоких оборонных отношениях, привели к ее участию в учениях.

«Оптика с западной точки зрения, возможно, не очень хороша, но она очень служит внешней политике Индии», — сказал RFE/RL Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы Центра Вильсона.

Индия до сих пор воздерживалась от осуждения российского вторжения и продолжала покупать дешевую российскую нефть, игнорируя попытки Запада изолировать Москву.

Кугельман говорит, что военные учения вписываются в внешнюю политику Индии «стратегической автономии», когда она стремится балансировать между конкурирующими державами и преследовать свои собственные интересы.

Индия также входит в несколько многосторонних блоков, в которые входят как Россия, так и Китай — от БРИКС с Бразилией и Южной Африкой до Шанхайской организации сотрудничества с Пакистаном и странами Центральной Азии. Кугельман говорит, что такое разнообразное партнерство позволяет Нью-Дели наращивать влияние в регионе и избегать того, чтобы его окружали другие страны; конкуренты.

«Это хорошо служит Индии и позволяет ей продемонстрировать свою гибкость и способность уравновешивать соперничающие страны», — сказал он.

автор: Рид Стэндиш — корреспондент Радио Свобода в Праге и автор брифинга «Китай в Евразии».

перевод: Татар С.Майдар

источник: RFE/RL

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