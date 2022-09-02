Афганских беженцев выдворяют из Таджикистана, - СМИ

CentralAsia (TJ) - С начала этого года в отношении 32 афганских беженцев были составлены протоколы, а один человек был депортирован на родину. Это официально. Неофициально высланных беженцев гораздо больше, передает Азия Плюс.

Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, протоколы в отношении афганцев были составлены за нарушение правил пребывания в стране в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Один человек был привлечен за грубое правонарушение, в связи с чем был депортирован в Афганистан.

Эти данные звучат на фоне слухов о том, что участились случаи депортации афганских беженцев в Афганистан. По данным некоторых изданий, в середине августа только за одну неделю из Таджикистана было выдворено 9 человек, сейчас, по некоторым данным, число выдворенных увеличилось.

На прошлой неделе УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев распространили свое заявление, в котором выразили серьезную озабоченность в связи «с продолжающимися случаями задержания и депортации афганских беженцев из Таджикистана».

В заявлении отмечается, что принудительное возвращение людей, спасающихся от преследований, обратно в свою страну против их воли является незаконным и подвергает их жизни опасности.

«Таджикистан должен прекратить задерживать и депортировать беженцев - действия, которые явно ставят под угрозу жизни людей, - заявила Элизабет Тан, директор департамента международной защиты УВКБ ООН. - Принудительное возвращение беженцев противоречит закону и принципу невысылки, являющимся краеугольным камнем международного права беженцев».

При этом отмечается, что с 2021 года УВКБ ООН зафиксировало многочисленные случаи задержания беженцев, принудительного возвращения и недопуска на территорию лиц, нуждающихся в международной защите.

Отмечается, что глобальный документ-рекомендация УВКБ ООН о невозвращении в Афганистан, изданный в августе 2021 года и обновленный в феврале 2022 года, призывает страны запретить принудительное возвращение всех афганских граждан.

Афганцы, ищущие безопасность, должны иметь доступ к защите, справедливому и эффективному процессу предоставления убежища в Таджикистане. Принудительное возвращение подвергает лиц, ищущих убежище, риску преследования по возвращении и, соответственно, представляет собой серьезное нарушение международного права.

Между тем, как стало известно, среди высланных находилась, в том числе и женщина с тремя детьми, а также один человек, который имеет статус беженца УВКБ ООН.

О том, что стало причиной их депортации не известно. По словам осведомленных источников, беженцев просто ставили перед фактом. В лучшем случае им давали трехдневный срок на сборы, в худшем - сразу же увозили на границу.

«Некоторых вызывали в управления ГКНБ Вахдата и Душанбе для проверки документов, а оттуда вывозили на границу и отправляли в Афганистан. Неизвестно, по каким причинам их высылали, какие правонарушения они совершали, им даже не дали возможность для обжалования такого решения», - говорят сточники «Азия-Плюс».

По словам пресс-секретаря МВД Нусратулло Махмудзода, об этих беженцах им ничего не известно, так как органы ГКНБ ведут свою проверку и руководствуются своими правилами, и информация по их работе является закрытой.

Согласно Закону «О беженцах» Республики Таджикистан, работа с лицами, ищущими убежище, и беженцами основывается на принципах недискриминации, невысылки, воссоединения с семьей, конфиденциальности, приоритета защиты интересов уязвимых.

Защите не подлежат лица, покинувшие свою страну по социальным и экономическим причинам вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 14 данного закона гарантирует, что лица, ищущие убежище, ходатайствующие о признании их беженцами, признанные беженцами, утратившие статус беженца или лишённые статуса беженца, не могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность преследований по расовым признакам, религиозным убеждениям, гражданству, принадлежности к определённой социальной группе или политическим убеждениями.

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