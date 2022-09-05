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АБР выделит заем в $52 млн для строительства крупнейшей электростанции в Узбекистане  

CentralAsia (UZ) -  Азиатский банк развития (АБР) и зарубежная компания ООО «Шамол Зарафшан Энерджи», являющаяся дочерней компанией ОАО «Abu Dhabi Future Energy Company» (Masdar), подписали заёмное соглашение на сумму 52 миллионов долларов США на финансирования первой в Узбекистане ветряной электростанции, крупнейшей на сегодняшний день в Центральной Азии.

Как сообщили в представительстве АБР в Ташкенте, станция мощностью 500 мегаватт (МВт) будет расположена к востоку от города Зарафшан, в Тамдынском районе Навоийской области Узбекистана. Она поможет стране удовлетворить быстро растущий спрос на энергию, обеспечить надежное энергоснабжение недостаточно обслуживаемых городских и сельских районов, достичь целей по борьбе с изменением климата и повысить устойчивость к последствиям изменения климата. Объект будет состоять из 111 ветрогенераторов мощностью 4,5 МВт каждый.

Проект софинансируется при участии Европейского банка реконструкции и развития, Первого банка Абу-Даби, Международной финансовой корпорации, Японского агентства международного сотрудничества и Natixis. В рамках общего пакета финансирования, АБР привлек транш в размере 10 миллионов долларов США в виде кредита B-категории от голландского Банка развития предпринимательства (FMO). АБР также подписал суверенную частичную кредитную гарантию на сумму 19,5 миллионов долларов США для снижения кредитного риска государственного оператора, акционерной компании "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭСУ).

Зарафшанский ветроэнергетический проект будет генерировать 1,599 гигаватт-часов чистой энергии в год и позволит избежать более 890.000 тонн выбросов углекислого газа. «Шамол Зарафшан Энерджи» будет поставлять свою энергию в НЭСУ по 25-летнему договору о покупке электроэнергии.

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