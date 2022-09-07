Узбекистан и Россия совместно реализуют несколько проектов в авиастроении

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия планируют реализовать ряд совместных проектов в авиастроении на базе АО "Ташкентский механический завод" (ТМЗ). Об этом в среду передает ТАСС.

По данным издания, торговый представитель России в республике Константин Злыгостев и гендиректор ТМЗ Зафар Исоков провели переговоры, в рамках которых обсудили двустороннее сотрудничество на базе завода, который ранее назывался Ташкентским авиационным производственным объединением имени Валерия Чкалова (ТАПОиЧ).

«На различных стадиях находятся сразу несколько совместных российско-узбекских проектов. Особый акцент был сделан на цифровизации оборудования, без которого сегодня невозможно представить современное авиастроение», - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ТМЗ производит запасные части и поддерживает летную годность самолетов Ил-76, Ил-114 и их модификаций.

«На территории завода идет строительство новых сооружений и переоснащение имеющихся производственных площадей, что в будущем позволит нарастить мощности и расширить спектр выпускаемой продукции», - уточняется в сообщении.

ТАПОиЧ было создано в 1941 году на базе авиазавода, эвакуированного в республику из подмосковных Химок. В советское время здесь собирались военно-транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114. В 2014 году завод был передан в ведение АО «Узбекистан темир йуллари» (АО Железные дороги Узбекистана) и переименован в ТМЗ.