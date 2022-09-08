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В августе годовой уровень инфляции составил 12,3%, - Центробанк Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Под влиянием внутренних и внешних экономических факторов, воздействующих на спрос и предложение на потребительских рынках, сохраняется повышенное давление на цены. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

По данным финансового регулятора, в августе годовой уровень инфляции составил 12,3%. В структуре годовой инфляции, цены на продовольственные товары выросли на 16,3%, на непродовольственные товары и услуги – на 10,9% и 7,1% соответственно.

По итогам августа инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев снизились до 15,3%, предпринимателей – до 14,1%, но остаются выше текущих темпов инфляции.

Также сформировавшийся в текущем году возрастающий тренд базовой инфляции свидетельствует о сохранении инфляционных рисков в экономике.

Годовая базовая инфляция в августе в Узбекистане составила 12,4%, а ее вклад в общую инфляцию увеличился до 9,4 процентных пункта.

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