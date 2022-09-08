МИД Туркменистана осудил теракт у посольства России в Кабуле

Здание МИД Туркменистана в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Министерство иностранных дел Туркменистана опубликовало на своем сайте официальное заявление, в котором осудило террористический акт, совершенный у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли сотрудники российской дипмиссии и мирные граждане Афганистана.

Туркменский МИД призвал мировое сообщество консолидировать сотрудничество в антитеррористическом направлении, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших российских коллег.

Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле произошел утром 5 сентября. Теракт случился во время того, как российский дипломат объявлял имена претендентов на получение визы. Погибли два сотрудника ведомства – второй секретарь посольства и сотрудник отдела безопасности, сообщает «Москва 24».

Взрыв, в результате которого также погибли четыре афганских военнослужащих, устроил террорист-смертник. Он планировал активировать взрывное устройство в толпе. Однако в него выстрелили сотрудники службы безопасности талибов, и террорист не успел осуществить свой план.

В МИД Афганистана надеются, что взрыв не скажется на отношениях с Россией. «У нас тесные отношения с Россией, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами», – написал на своей странице в Twitter представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.