экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россияне стали ездить в Европу меньше на 90-95%

CentralAsia (CA) -  За первые шесть месяцев 2022 года 1,2 млн россиян посетили европейские страны, за аналогичный период 2019 года их было 8 млн, то есть падение составило 85 процентов, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эти показатели включают в себя не только туристические поездки, но и поездки со всеми целями, от работы и учебы до частных визитов к родственникам. Летом, за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу, падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90-95 процентов, полагают в АТОР.

Если до пандемии Европа все более становилась направлением самостоятельного туризма, в этом сезоне большинство классических туристов ездили отдыхать в Европу из России через туроператоров, отметили аналитики. Бюджетных российских туристов в Европе в этом сезоне практически не было, так как все такие туры стоили дорого.

Наибольшим спросом пользовались отели категорий 4-5 звезд. Также наблюдался повышенный спрос на «все включено» - туристы хотели оплатить все возможные услуги в России, так как карты российских банков за пределами страны не работают.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ЦУР являются базовой основой для реализации политики «Видение-2050», — Тапан Мишра
  • Политолог: Почему предстоящий визит Си Цзинпиня в Казахстан можно считать триумфом Касым-Жомарта Токаева?
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 200 дней военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com