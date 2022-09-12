Россияне стали ездить в Европу меньше на 90-95%

CentralAsia (CA) - За первые шесть месяцев 2022 года 1,2 млн россиян посетили европейские страны, за аналогичный период 2019 года их было 8 млн, то есть падение составило 85 процентов, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эти показатели включают в себя не только туристические поездки, но и поездки со всеми целями, от работы и учебы до частных визитов к родственникам. Летом, за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу, падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90-95 процентов, полагают в АТОР.

Если до пандемии Европа все более становилась направлением самостоятельного туризма, в этом сезоне большинство классических туристов ездили отдыхать в Европу из России через туроператоров, отметили аналитики. Бюджетных российских туристов в Европе в этом сезоне практически не было, так как все такие туры стоили дорого.

Наибольшим спросом пользовались отели категорий 4-5 звезд. Также наблюдался повышенный спрос на «все включено» - туристы хотели оплатить все возможные услуги в России, так как карты российских банков за пределами страны не работают.