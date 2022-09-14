На саммите ШОС примут план по увеличению доли национальных валют в расчетах

CentralAsia (UZ) - На саммите ШОС в Самарканде планируется подписать дорожную карту об увеличении доли внешнеторговых расчетов в нацвалюте. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«На саммите ШОС планируется подписать дорожную карту об увеличении доли взаиморасчетов в национальных валютах. У государств - членов ЕАЭС есть опыт в этом деле», - сообщил изданию Мясникович. По его мнению, наращивание доли взаимных расчетов в нацвалюте - наиболее перспективное направление для ЕАЭС и ШОС. «За прошедшие с момента создания союза семь лет доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 74%. Имеются резервы по расширению использования национальных валют стран ЕАЭС при осуществлении расчетов во взаимной торговле», - сообщил Мясникович.

Вторым наиболее перспективным направлением деятельности организаций Мясникович считает повышение транспортной связанности евразийского региона и совместные проекты по развитию инфраструктуры.

«На саммите ШОС планируют рассмотреть стратегический документ по развитию взаимосвязанности и эффективных экономических транспортных коридоров. Предложения по созданию новых транспортных коридоров практически полностью совпадают с целями и задачами, которые определены и в стратегических документах ЕАЭС», - поделился Мясникович.

Так, 25-26 августа на заседании Евразийского межправительственного совета в киргизском городе Чолпон-Ата были одобрены 8 проектов в странах ЕАЭС, каждый из которых призван усовершенствовать евразийские транспортные коридоры и маршруты. Также они направлены на укрепление транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры в границах коридоров «Восток - Запад» и «Север - Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Одним из приоритетных проектов является железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, рассказал председатель коллегии ЕЭК. «Этот новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной и Западной Азии и стран Ближнего Востока», - цитирует Мясниковича издание.

Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.