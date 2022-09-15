Иран вошел в состав ШОС

CentralAsia (UZ) - 15 сентября Иран был принят в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде, сообщили местные СМИ.

Меморандум о взаимопонимании подписали в Самарканде глава иранского МИД и генсек организации.

Генсек ШОС Чжан Мин назвал этот день важным как для Ирана, так и для организации.

«Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества», — сказал он.

О принятом решении касательно вступления исламской республики стало известно в сентябре прошлого года. Тогда президент страны Ибрахим Раиси заявил, что членство в организации будет «дипломатическим успехом» для Ирана. По его мнению, присутствие Тегерана в составе ШОС создаст прочные экономические связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На сегодня в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.