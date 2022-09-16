На саммите ШОС приняли Самаркандскую декларацию

CentralAsia (UZ) - На саммите ШОС 16 сентября участники заседания приняли Самаркандскую декларацию.

Документ нынешнего саммит отражает позицию государств участников Шанхайской организации сотрудничества по вопросам дальнейшего развития организации и актуальным глобальным и региональным темам.

Участники ШОС обозначили в документе совместные подходы, в частности:

скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане является одним из важнейших факторов укрепления безопасности на пространстве организации;

страны, входящие в ШОС, выступают за дальнейшее нераспространение ядерного оружия в мире и продолжение ядерного разоружения;

расширение ШОС и углубление сотрудничества с международными объединениями послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе;

страны-члены ШОС отметили необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса;

страны ШОС будут укреплять открытую многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, и выступают против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике;

страны-члены ШОС придерживаются близких оценок в отношении текущей международной повестки дня, выступают за более справедливый миропорядок и формирование общего видения «сообщества единой судьбы человечества»;

страны-члены ШОС отметили инициативу РФ о проведении регулярных учений по выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера;

одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права.

Расширенное заседание саммита ШОС объявлено закрытым.