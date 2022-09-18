Встретились Хурэлсух и Си Цзиньпин

CentralAsia (MNG) - 16 сентября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в рамках расширенного заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде, Республика Узбекистан.

Главы государств двух стран оценили всестороннее стратегическое партнерство и сотрудничество между Монголией и Китаем, обменялись мнениями о перспективах и некоторых вопросах международных отношений.

Президент Монголии подчеркнул, что развитие отношений и сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов внешней политики Монголии, и особо отметил важность развития сотрудничества между двумя странами в соответствии с их политикой и целями в области развития.

Кроме того, он выразил признательность правительству и народу Китая за оперативную поддержку во время пандемии и поставку вакцин, медицинского оборудования и материалов народу Монголии.

Председатель КНР подчеркнул, что Монголия играет важную роль в отношениях и сотрудничестве, которые Китай развивает с соседними странами. Далее Си Цзиньпин отметил, что в будущем традиционные дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами будут еще больше расширяться и развиваться.

Китайская сторона поддержала инициированное президентом Монголии Национальное движение «Миллиард деревьев» и заявила о готовности к реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и борьбы с опустыниванием.

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