В Казахстане за сутки выявили 100 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 21;
в Карагандинской области – 15;
в городе Алматы – 13;
в Костанайской области – 11;
в ЗКО – 10;
в Акмолинской области – 6;
в Актюбинской области – 6;
в Улытауской области – 4;
в СКО – 4;
в Туркестанской области – 3;
в Мангистауской области – 2;
в Павлодарской области – 2;
в Атырауской области – 2;
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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