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В Казахстане за сутки выявили 100 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 21;

в Карагандинской области – 15;

в городе Алматы – 13;

в Костанайской области – 11;

в ЗКО – 10;

в Акмолинской области – 6;

в Актюбинской области – 6;

в Улытауской области – 4;

в СКО – 4;

в Туркестанской области – 3;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 2;

в Атырауской области – 2;

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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