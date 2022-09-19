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Росбанк открыл корреспондентские счета в национальной валюте Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Российский универсальный банк «Росбанк» объявил о возможности открытия корреспондентских счетов в узбекистанских сумах и армянских драмах, сообщила пресс-служба банка.

«Доступ к операциям с драмами и сумами позволит Росбанку и его клиентам повысить активность на финансовых рынках Армении и Узбекистана, ускорить и упростить расчеты с партнерами с учетом роста товарооборота между Россией и этими странами», — говорится в сообщении.

«Росбанк» был создан «Интерросом» Владимира Потанина в 1998 году. Компания в течение 10 лет была контролирующим акционером финучреждения. В 2008 году контрольный пакет акций перешел французскому конгломерату Société Générale.

В апреле 2022 году компания из Франции решила уйти с российского рынка, закрыв в мае сделку по продаже «Росбанка» «Интерросу». Известно, что 50% акций банка направят в благотворительный фонд Потанина. .

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