экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан запустили новый грузовой маршрут

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 19 сентября, стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту Кашгар-Ош-Андижан-Галаба-Хайратон (Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан). Об этом сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

По маршруту из Узбекистана отправился первый поезд в составе из 12 единиц 40-футовых контейнеров. В состав груза вошли продовольственные товары, бытовая техника и продукция для нужд народного хозяйства.

Товары были сформированы в контейнеры китайской стороной, а на станции Ош (Кыргызстан) данные контейнеры были погружены на фитинговые платформы, принадлежащие Узбекистану.

По приблизительным расчётам, только в направлении Афганистана по данному мультимодальному маршруту объем перевозок грузов будет составлять более 4 тыс. контейнеров в год.

Отмечается, что на перевозку грузов на территории Узбекистана будет действовать скидка в размере 70%, на территории других стран мультимодального коридора — до 50%.

Транспортировка грузов по данному коридору осуществляется от железнодорожной станции Кашгар в Китае до железнодорожной станции Ош в Кыргызстане автомобильным транспортом, а от станции Ош через Узбекистан до станции Мазари-Шариф в Афганистане железнодорожным транспортом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Золотовалютные резервы Узбекистана достигли минимума с мая 2021 года
  • Байден пообещал поддерживать Украину, пока ей нужна будет помощь
  • Из Узбекистана на похоронах Елизаветы II участвует первый замглавы парламента Садык Сафаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com