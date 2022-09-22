Мобилизация в России. Власти Казахстана заявили, что не будут ограничивать въезд россиян в страну

CentralAsia (KZ) - Казахстан не может ограничивать въезд в страну граждан России, но вид на жительство будет оформляться согласно закону и только при предъявлении соответствующих документов, сообщил спикер сената парламента страны Маулен Ашимбаев.

«Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать, по каким-то делам побыть здесь какой-то период - здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать», - сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос журналистов.

При этом, он подчеркнул, что для получения вида на жительство гражданам России в Казахстане необходимо предъявить «листок убытия».

«Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт четко указан. Если гражданину государство не дает разрешение выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие - это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие», - пояснил Ашимбаев.

Спикер сената отметил, что в Казахстане отслеживают ситуацию после объявления в России частичной мобилизации.

«В целом, понятно, что самый главный вопрос - частичная мобилизация РФ. Это наш сосед, важная для нас страна. Конечно, эти процессы казахстанцы отслеживают. Хотелось бы сказать, как спикеру сената парламента, мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходит внутри другой страны», - заключил он.

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