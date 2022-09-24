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Cкончался известный артист Узбекистана Равшан Намазов

CentralAsia (UZ) -  Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана Равшан Намазов. В июле ему исполнился 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Узбекконцерта».

Певец долгое время страдал гипертонией.

Равшан Намазов родился 10 июля 1961 года в Термезе Сурхандарьинской области. Свою карьеру начал в группе «Карс», созданной в 1989 году. В 1985 году завоевал Гран-при на «Фестивале молодежи», проходившем в Германии, а также в 1989 году на конкурсе «Голос Азии» в Алматы. С 1991 года ушел в сольную карьеру, в 1993 году был удостоен звания «Заслуженный артист Узбекистана».

Наиболее известными композициями Намазова являются Chipradalli, Kovushim, Yor-yor yoron-ey, Biyo-biyo и Xayol.

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