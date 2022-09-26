Будет создана правовая база для экспорта замороженной монгольской говядины во Вьетнам

CentralAsia (MNG) - Состоялось 18-е заседание монголо-вьетнамской межправительственной комиссии, на котором обсуждались дальнейшие пути двустороннего сотрудничества.

Во встрече приняли участие министр труда и социальной защиты Д.Сарангэрэл и министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгового, инвестиционного, экономического, сельского, автомобильного транспорта, культуры, образования, окружающей среды, туризма, труда, научно-технического сотрудничества между Монголией и Вьетнамом, а также определили направления сотрудничества.

Стороны заявили, что будут придавать большое значение созданию правовой базы для экспорта говядины, баранины и козлятины глубокой заморозки из Монголии во Вьетнам. Вьетнамская сторона приняла решение направить в Монголию группу по оценке и соответствующих экспертов к четвертому кварталу 2022 года и к этому году завершить типовой ветеринарный сертификат.

В рамках подготовки специалистов по экономическому партнерству и соглашениям о свободной торговле министры Д.Сарангэрэл и Ле Минь Хоан договорились продолжить организацию тренингов по изучению опыта соглашений о свободной торговле Вьетнама с другими странами и дальнейшему укреплению потенциала монгольских экспертов.

Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества для поиска возможного решения транспортных и логистических барьеров между двумя странами. В этом контексте принято решение тесно работать над развитием автомобильных портов, изучать взаимный опыт и расширять сотрудничество в автомобильной и железнодорожной сферах.

В ходе встречи Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

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