Xanadu добывает еще монгольское золото на горе Улаан-Уул

CentralAsia (MNG) - Результаты анализа при проходке траншей на участке горы Улаан-Уул Xanadu Mines в Монголии выявили широкую зону неглубокой золотой минерализации, которая, как утверждает компания, имеет потенциал для расширения на глубине.

Xanadu говорит, что последние анализы в сочетании с историческими результатами проходки траншей определяют зону 350 м на 80 м высокоаномального золота на объекте Target 33, включая керн с более высоким содержанием золота, превышающим 1 грамм на тонну.

Основные моменты опробования включают перехват на 66 м с содержанием золота 0,37 г / т с 26 м, включая попадание на 18 м с содержанием золота 0,83 г / т с 50 м. Более богатая 18-метровая секция также включает 10-метровую добычу с содержанием золота 1,23 г/т с 58-метровой.

Последние результаты получены в результате анализа 1170 м из 6500 м траншей на горе Улаан-Уул, в рамках кампании, направленной на продолжение проверки дополнительных целей на поверхностную минерализацию золота и меди в преддверии предстоящей программы алмазного бурения.

Зона аномального золота остается открытой на западе и будет исследована в рамках дальнейшей программы бурения колотыми скважинами, предназначенными для испытаний примерно на 50 м ниже целевой области на нескольких участках.

Мы воодушевлены этим солидным началом программы рытья траншей в Красной горе. Первоначальные результаты по Т33 очерчивают зону сильно аномального золота (более 0,2 г/т золота) на поверхности, которая простирается на 350 м по простиранию и 80 м в ширину, а внутри этой зоны находится ядро с более высоким содержанием (более 1 г/т золота), говорит исполнительный председатель и управляющий директор Xanadu Mines Колин Мурхед.

Гора Улаан-Уул расположена в аймаке Дорноговь на юге Монголии, примерно в 420 км к юго-востоку от Улан-Батора и в 70 км к западу от центра аймака Сайншанд.

Гора Улаан-Уул находится к востоку от флагманского проекта Xanadu Kharmagtai, минеральные ресурсы которого оцениваются в огромные 1,1 миллиарда тонн для 3 миллионов тонн содержащейся меди и 8 миллионов унций золота.

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