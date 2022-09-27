экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент России поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

CentralAsia (TM) -  Политически нейтральный Туркменистан вносит большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Об этом в телеграмме по случаю Дня независимости республики заявил президент России Владимир Путин.

«Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития. Следуя политике позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В заключение он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а гражданам Туркменистана — мира и процветания.

День независимости Туркменистана отмечается ежегодно 27 октября (с 2018 года — с 27 сентября).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Авиакомпании России просят отсрочки от мобилизации для своих работников
  • В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в ДНР и ЛНР по вхождению в состав России
  • Казахстан отрицает, что прибывающих россиян размещают в ковидном госпитале


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com