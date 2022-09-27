Президент России поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

- Туркменистан, общество
- 12:43, 27 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - Политически нейтральный Туркменистан вносит большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Об этом в телеграмме по случаю Дня независимости республики заявил президент России Владимир Путин.
«Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития. Следуя политике позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
В заключение он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а гражданам Туркменистана — мира и процветания.
День независимости Туркменистана отмечается ежегодно 27 октября (с 2018 года — с 27 сентября).