экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве отказались назвать сроки завершения мобилизации

CentralAsia (CA) -  Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы России. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», — сказал замвоенкома.

По мнению Локтева, мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.

«Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток», — пояснил полковник.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Японию для участия в похоронах Синдзо Абэ
  • Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13
  • Токаев высказался о приезжающих из-за мобилизации в Казахстан россиянах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com