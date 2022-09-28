В Монголии прошла встреча по итогам VII Съезда религиозных лидеров

CentralAsia (MNG) - Посольство Казахстана в Монголии организовало в Буддийском центре круглый стол по обсуждению итогов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 14-15 сентября в Астане. Мероприятие прошло при поддержке монастыря Гандантэгчинлэн.

В мероприятии приняли участие представители буддийского и мусульманского духовенства, экспертных кругов, а также СМИ Монголии.

В своем приветственном слове Посол Казахстана в Монголии Габит Койшибаев ознакомил гостей с историей, целями, приоритетами и задачами Конгресса, проведенного в этом году на тему «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и общественном развитии человечества в постпандемический период».

Казахстанский дипломат с удовлетворением отметил, что религиозные деятели, политики, руководители международных организаций, принявшие участие в этом важном международном форуме, продемонстрировали единство взглядов и оценок относительно глобальных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается международное сообщество. Он также выразил уверенность, что Декларация, принятая по итогам VII Съезда, станет духовно-нравственным ориентиром для нынешнего поколения в благородном деле построения гармоничного мира во всем мире.

Буддийское духовенство, принявшее участие в работе VII съезда – да-лама монастыря Гандантэгчинлэн Хунхар Бямбажав и настоятель монастыря Зуун Хурээ Дашчойлин Хамба-лама Чойжилжав Дамбажав – поделились своими взглядами на роль духовенства и духовенства. конфессий в обеспечении духовного здоровья и международного мира, а также их впечатления от форума, прошедшего в казахстанской столице.

Хадис Батырбек, председатель Союза мусульманских обществ Монголии, экс-посол Монголии в Республике Казахстан (2001-2005 гг.) Дамдинжав Дашням, директор Института буддизма и культуры Дашойлинского монастыря Гомбодорж Мягмарсурэн и эксперт отдела Регионоведения Института международных исследований Академии наук Монголии Шугатай Амангул представили свое видение современного состояния и будущего глобального межрелигиозного мира и сотрудничества, а также свою оценку усилий Казахстана, направленных на укрепление межконфессионального, межкультурного и межрелигиозного -цивилизационный диалог, в том числе путем созыва съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, директор телеканала ТВ-9 Баяр Баяртулга и журналист портала Suuder.Inc Бат-Эрдэнэ Цолмон рассказали о своих впечатлениях от поездки в Астану для освещения работы Конгресса. В свою очередь, главный редактор газеты «Монголия сегодня» Ганбаатар Тумэндэлгэр высказался за дальнейшее укрепление сотрудничества казахстанской дипмиссии с монгольскими СМИ.

В завершение встречи, прошедшей в теплой и дружеской атмосфере, участники договорились регулярно встречаться с приглашением представителей всех религиозных конфессий Монголии, экспертного сообщества и СМИ.

источник: Қазақстан Республикасының Моңғолиядағы Елшілігі

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