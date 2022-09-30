Не менее 19 человек погибли во время урагана «Иэн» во Флориде. Видео

CentralAsia (CA) - В штате Флорида, США, не менее 19 человек погибли в результате урагана «Иэн», который обрушился на восточное побережье. Об этом пишет издание CNN.

Семь из них — в округе Шарлотт, районе недалеко от участка юго-западного побережья, где Йен обрушился на берег в среду днем.

Выступая на MSNBC, комиссар округа Шарлотт Кристофер Констанс сообщил о шести погибших. Позже он подтвердил седьмую смерть.

Сообщения о жертвах поступают из четырех различных районов штата. Отмечается, что местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за стихии, поэтому не могут озвучить точное число погибших. Однако, по их словам, со временем это число может значительно возрасти.

Ранее стало известно, что ураган «Иэн» оставил без электричества более 2 млн жителей Флориды. Отмечается, что порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате оказались без света.

В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб «историческим». Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.