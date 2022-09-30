экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Не менее 19 человек погибли во время урагана «Иэн» во Флориде. Видео

CentralAsia (CA) -  В штате Флорида, США, не менее 19 человек погибли в результате урагана «Иэн», который обрушился на восточное побережье. Об этом пишет издание CNN.

Семь из них — в округе Шарлотт, районе недалеко от участка юго-западного побережья, где Йен обрушился на берег в среду днем.

Выступая на MSNBC, комиссар округа Шарлотт Кристофер Констанс сообщил о шести погибших. Позже он подтвердил седьмую смерть.

Сообщения о жертвах поступают из четырех различных районов штата. Отмечается, что местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за стихии, поэтому не могут озвучить точное число погибших. Однако, по их словам, со временем это число может значительно возрасти.

Ранее стало известно, что ураган «Иэн» оставил без электричества более 2 млн жителей Флориды. Отмечается, что порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате оказались без света.

В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб «историческим». Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане произвели первое авиатопливо для газотурбинных двигателей Jet A-1
  • На казахстанско-российской границе планируют открыть зеленый коридор
  • Монголия: эксперты ООН по произвольным задержаниям отправляются с официальным визитом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com