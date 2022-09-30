Певица Алла Пугачева вновь покинула Россию, - СМИ

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- 13:59, 30 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Певица Алла Пугачева уехала из России. По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда певица вернется в страну неизвестно, сообщает источник «Известий».
По данным издания, обратного билета у Пугачевой нет.
В телеграм-канале появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит певицу в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу на 1 сентября.
После вторжения России в Украину Алла Пугачева улетела с детьми и Максимом Галкиным в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом. Певица же после этого опубликовала пост, где также попросила признать себя иноагентом. Из-за текста этой публикации ее проверяют на дискредитацию российской армии.