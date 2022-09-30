экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МАГАТЭ поможет Узбекистану с ранним выявлением и лечением рака

CentralAsia (UZ) -  Международные организации будут работать совместно с Узбекистаном над улучшением качества медицинского обслуживания по раннему выявлению и лечению наиболее распространенных видов рака, сообщает «Дунё».

Согласно информации, в рамках экспертной миссии имПАКТ Узбекистан получил технические консультации для разработки новой национальной программы борьбы против рака с ключевыми направлениями в области здравоохранения и борьбы с онкологическими заболеваниями на основе существующей инфраструктуры здравоохранения, имеющихся ресурсов и социально-экономического контекста страны.

На основе рекомендаций миссии специалисты Узбекистана и МАГАТЭ приступят к разработке комплексной стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями и внедрению наиболее эффективных мер в этой сфере. В рамках инициативы МАГАТЭ «Лучи надежды» расширяются возможности оказания помощи странам в борьбе с онкологическими заболеваниями, а экспертная миссия имПАКТ послужит дальнейшим руководством при планировании и реализации проекта по сотрудничеству Узбекистана с Исламским банком развития.

Проводимые МАГАТЭ комплексные миссии в рамках ПДЛР, также известные как «экспертизы имПАКТ», помогают государствам-членам совершенствовать свои комплексные системы борьбы с раком. Экспертизы имПАКТ позволяют оценить национальный потенциал в области борьбы с онкозаболеваниями и определить потребности и приоритетные меры для эффективного реагирования на вызовы в этой сфере.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Супруга президента Шавката Мирзиёева посадила со школьниками деревья (фото)
  • Инфляция в Монголии подскочила до 14,4%
  • Минобороны России сообщило об уничтожении шести пунктов управления армии Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com