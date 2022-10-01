Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который увеличит поставки газа в обход России

CentralAsia (CA) - Греция и Болгария в субботу приступили к коммерческой эксплуатации газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Трубопровод протяженностью 182 км станет облегчением для Болгарии, куда российский «Газпром» прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

На церемонию открытия трубопровода вместе с лидерами Болгарии, Греции, Азербайджана, Румынии, Сербии и Северной Македонии прибыла президент Еврокомиссии.

«Этот газопровод изменяет правила игры. Он изменяет правила игры для Болгарии и энергетической безопасности Европы. И это означает свободу. Это означает свободу от зависимости от российского газа», - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) в Болгарию будет транспортироваться 1 миллиард кубометров азербайджанского газа.

Начальная пропускная способность трубопровода – 3 млрд кубометров в год. В планах впоследствии увеличить его до 5 млрд кубометров. Газопровод может поставлять нероссийский газ в Сербию, Северную Македонию, Румынию и далее в Молдову и Украину.

Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию.

В пятницу газовые операторы Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили транспортировать увеличенные поставки азербайджанского газа через свои сети в Центральную Европу.