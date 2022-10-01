Премьер Казахстана поручил устранить очереди на границе с Россией

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил принять меры по расширению самых загруженных пограничных пунктов на границе с Россией, сообщает его пресс-служба.

«Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону», — подчеркнул Смаилов. По его словам, очереди на российско-казахстанской границе вызывают негативную реакцию со стороны бизнеса и населения.

Вместе с тем глава правительства поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.

Как отметил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из России — в 2−3 раза выше обычного. Однако, по его словам, поток начал снижаться — 29 сентября въехали 22,5 тыс. человек, 30 сентября — 14,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что у КПП «Караозек» на границе с Казахстаном в Астраханской области развернут мобилизационный пункт. Там образовалась многокилометровая пробка.

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