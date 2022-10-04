Российское посольство в Туркменистане отрицает мобилизацию граждан Центральной Азии

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CentralAsia (TM) - Посольство России в Туркменистане заявило, что граждан Центральной Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в России. Там назвали подобные сообщения не соответствующим действительности.

«Посольство России в Туркменистане обращает внимание, что появляющиеся так называемые новости о призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая граждан стран Центральной Азии (например, фальшивые приказы МВД России), не соответствуют действительности»,— сказано в сообщении посольства в Twitter.

Ранее с аналогичным заявлением выступило посольство России в Узбекистане. Кыргызстан и Узбекистан также призывали своих граждан не участвовать в военных действиях в Украине, напоминая про уголовную ответственность за наемничество. 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о создании инфраструктуры для содействия Минобороны РФ в отправке иностранных граждан на военную службу в России, ее разместят в миграционном центре «Сахарово».