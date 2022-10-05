Steppe Gold предпринимает шаги по укреплению позиций по добыче золота в монгольском аймаке Баянхонгор

CentralAsia (MNG) - Steppe Gold заявила, что стремится к прочному двустороннему партнерству со всеми заинтересованными сторонами в регионе, особенно с жителями местного района сомонов.

Steppe Gold Limited (TSX:STGO, OTCQX:STPGF) объявила о трех этапах укрепления своих позиций в монгольском аймаке Баянхонгор в рамках своей текущей стратегии по созданию золоторудного района с разведочным потенциалом в несколько миллионов унций.

Во-первых, Steppe Gold подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) с государственной компанией ООО «Эрдэнэс Алт Ресурс» в целях разработки высокоперспективного золоторудного проекта Хурэнцав, который примыкает к ее собственному золоторудному проекту Уудам Хөндий. В 2017 году Steppe приобрела золотой проект Уудам Хөндий в партнерстве с аймаком Баянхонгор и с тех пор ведет геологоразведочные работы.

Steppe Gold считает, что объединение Хурэнцав и Уудам Хөндий приведет к значительному синергетическому эффекту в определении границ и будущем развитии этой области, и партнеры работают над контрактами и поддержкой сообщества и будут основываться на захватывающих предварительных данных разведки.

«Проект Уудам Хөндий и близлежащая лицензия Хуренцав вместе создадут прочную комбинированную платформу для наших планов роста в регионе», — заявил генеральный директор Батаа Төмөр-Очир. «Вместе с нашим новым партнером по Хурэнцав, ООО «Эрдэнэс Алт Ресурс», мы предлагаем 10 000 метров разведочного бурения в рамках этого захватывающего проекта и с нетерпением ждем возможности поделиться с рынком новыми новостями в ближайшие месяцы».

Что касается совместного предприятия с аймаком Баянхонгор (а также с Corumdum Geo и сомоном Шинэжинст аймака Баянхонгор), Steppe также подписала новое соглашение о сотрудничестве для поддержки своего партнерства в области геологоразведки в регионе.

Компания Steppe Gold заявила, что стремится к тесному двустороннему партнерству со всеми заинтересованными сторонами в регионе, особенно с жителями местного района сомона. Компания работает с местным сомоном над программой местных закупок, возможностей трудоустройства и инвестиций в образование, предоставляя стипендии более чем 70 студентам, а также социальные программы, направленные на то, чтобы местные сообщества были бенефициарами экономического развития.

В-третьих, Steppe Gold подписала меморандум о взаимопонимании с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности и Монгольской горнодобывающей ассоциацией. Меморандум о взаимопонимании касается кодекса ответственной добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить передовые методы ответственной добычи полезных ископаемых.

«В основе нашей стратегии всегда лежало построение прочных отношений с местными партнерами и создание беспроигрышных сценариев для всех заинтересованных сторон», — сказал Төмөр-Очир. «Баянхонгор обладает фантастическими горнодобывающими активами, и мы с нетерпением ожидаем реализации долгосрочных и устойчивых проектов на наших значительных земельных участках в этом районе». Он продолжил: «Мы также рады возобновить и укрепить наше партнерство с аймаком Баянхонгор, а теперь и с сомоном Шинэжинст, чтобы принести ощутимую пользу нашим сообществам и возобновить приверженность ответственному развитию шахт».

Тем временем в 2022 году продолжались геологоразведочные работы на проекте Уудам Хөндий: к настоящему времени пробурено 3000 метров, а результаты анализа ожидаются.

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