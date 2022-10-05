В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение

CentralAsia (UZ) - Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов Узбекистана утвердил тарифы за услуги теплоснабжения на отопительный сезон 2022-2023 гг. Тарифы для физических лиц и малого, среднего и крупного бизнеса остаются на прежнем уровне, передает Uzdaily.

На основании решения Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов №VI-70-255-14-0-K/22 от 26 сентября 2022 года, хокимият города Ташкента издал Постановление № 983-14-0-Q/22 от 27 сентября 2022 года «Об утверждении регулируемых цен (тарифов) на услуги теплоснабжения, предоставляемые ИП ООО «Veolia Energy Tashkent».

Регулируемые цены (базовый тариф) на услуги теплоснабжения, оказываемые ИП ООО «Veolia Energy Tashkent», устанавливаются в размере 397 212 сум/Гкал. В соответствии с вышеупомянутым Постановлением розничные тарифы на услуги теплоснабжения остаются на прежнем уровне для:

населения - 91 960 сум/Гкал (действует с 15 августа 2019 года);

малого, среднего и крупного бизнеса - 141 737 сум/Гкал (действует с 15 августа 2019 года).

Розничный тариф для бюджетных организаций составляет 502 067 сум/Гкал. Данный тариф вступает в силу через 15 дней с момента публикации, то есть с 21 октября 2022 года.

Разница между базовым и розничными тарифами будет субсидироваться за счет средств местного бюджета города Ташкента. За счет данных субсидий и средств, полученных от потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственных капиталовложений ИП ООО «Veolia Energy Tashkent»:

проводит плановую модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;

реализует пилотный проект в Сергелийском и Бектемирском районах;

- осуществляет поэтапный переход на закрытую систему теплоснабжения, который в перспективе значительно сократит энергоресурсы на выработку тепловой энергии.