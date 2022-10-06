FTSE Russell одобряет добавление фондового рынка Монголии в классификацию «Пограничный рынок»

CentralAsia (MNG) - 29 сентября FTSE Russell Group, дочерняя компания London Stock Exchange Group (LSEG), направила официальное письмо Алтай Хангай, Главного исполнительного директора Монгольской фондовой биржи, о подтверждении фондового рынка Монголии в классификации «Пограничный рынок» (frontier markets).

Согласно FTSE RUSSELL, фондовый рынок Монголии полностью соответствует критериям классификации FTSE Russell «Frontier Market» и будет добавлен в эту классификацию с сентября 2023 года.

Монголия впервые была включена в «Список наблюдения за пограничными рынками» по классификации FTSE Russell в 2012 году. Фондовая биржа Монголии (MSE) и отсутствие глобальных хранителей в стране.

С тех пор Монгольская фондовая биржа сотрудничала с Комиссией по финансовому регулированию и другими инфраструктурными организациями, чтобы придать внутреннему рынку капитала статус международного рынка. Так, в сентябре 2021 года FTSE Russell официально вновь добавила Монголию в «Список наблюдения» классификации «Пограничный рынок».

Монгольская фондовая биржа сообщила, что международное признание фондового рынка нашей страны имеет важное значение для привлечения международных инвестиций, повышения рыночной торговой активности и ликвидности, а также ускорения развития.

Дочерняя компания классифицирует международные рынки по 4 основным уровням от «развивающихся» до «высокоразвитых» на основе ряда технических критериев, установленных профессиональными инвесторами. По состоянию на сентябрь 2022 года 29 стран, включая Болгарию, Эстонию, Казахстан, Латвию, Литву и Вьетнам, входят в категорию «Развивающиеся рынки».

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