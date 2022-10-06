В Таиланде более 30 человек погибли после стрельбы в детском центре

CentralAsia (CA) - Мужчина устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила газета Khaosod.

Мужчина устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила газета Khaosod.

По ее данным, напавший начал стрелять в детском дошкольном учреждении в провинции Нонг Буа Лампху, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока. В настоящее время идет розыск нападавшего.

По информации издания Thairath, огонь открыл бывший полицейский, которого недавно уволили.