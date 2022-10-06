В Таиланде более 30 человек погибли после стрельбы в детском центре
- Азия и мир, происшествия
- 14:20, 06 октября 2022
- Просмотров: 1754
- Обновлено: 14:27, 06 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Мужчина устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила газета Khaosod.
Мужчина устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибли по меньшей мере 32 человека, сообщила газета Khaosod.
По ее данным, напавший начал стрелять в детском дошкольном учреждении в провинции Нонг Буа Лампху, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока. В настоящее время идет розыск нападавшего.
По информации издания Thairath, огонь открыл бывший полицейский, которого недавно уволили.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.