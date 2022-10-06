Власти Ирана организовали протесты против антиправительственных демонстраций

- Азия и мир, происшествия
- 17:31, 06 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Власти Ирана организовали проправительственные акции в Тегеране в то время, как по всей стране уже почти три недели ежедневно проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Как уточняется, проправительственные акции были анонсированы через государственные СМИ и массовую рассылку текстовых сообщений и должны были осудить «недавние беспорядки и преступления бунтовщиков».
5 октября стало 19-м днем непрерывных антиправительственных демонстраций, охвативших Иран после гибели 22-летней девушки Махсы Амини из западной провинции Курдистан после задержания полицией нравов за «неподобающее» ношение хиджаба. Многие акции иранские силовики пытаются жестоко подавить. Девушки и женщины, участвующие в антиправительственных демонстрациях скидывают и сжигают хиджабы.
آزادی، آزادی، آزادی، آزادی...— Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) October 5, 2022
زیباترین صحنه مادری است با روسری سبزش وسط این دانشآموزان با خوشحالی کف میزند و آنها را همراهی میکند.
اعتراض دانشآموزان در کرج - سهشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱#مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/wegv2wExuq
В последние дни к антиправительственным акциям стали массово присоединяться старшеклассницы школ.
По последним данным в ходе протестов погибли, по меньшей мере, уже 154 человека — среди погибших есть и дети. Протестующие были убиты в 17 провинциях, наибольшее количество жертв в Систане и Белуджистане (63 человека), Мазендеране (27 человек) , Гиляне (27 человек) и Западном Азербайджане ( 11 человек).