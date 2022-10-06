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Власти Ирана организовали протесты против антиправительственных демонстраций

CentralAsia (CA) -  Власти Ирана организовали проправительственные акции в Тегеране в то время, как по всей стране уже почти три недели ежедневно проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Как уточняется, проправительственные акции были анонсированы через государственные СМИ и массовую рассылку текстовых сообщений и должны были осудить «недавние беспорядки и преступления бунтовщиков».

5 октября стало 19-м днем непрерывных антиправительственных демонстраций, охвативших Иран после гибели 22-летней девушки Махсы Амини из западной провинции Курдистан после задержания полицией нравов за «неподобающее» ношение хиджаба. Многие акции иранские силовики пытаются жестоко подавить. Девушки и женщины, участвующие в антиправительственных демонстрациях скидывают и сжигают хиджабы.

В последние дни к антиправительственным акциям стали массово присоединяться старшеклассницы школ.

По последним данным в ходе протестов погибли, по меньшей мере, уже 154 человека — среди погибших есть и дети. Протестующие были убиты в 17 провинциях, наибольшее количество жертв в Систане и Белуджистане (63 человека), Мазендеране (27 человек) , Гиляне (27 человек) и Западном Азербайджане ( 11 человек).

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