Власти Ирана организовали протесты против антиправительственных демонстраций

CentralAsia (CA) - Власти Ирана организовали проправительственные акции в Тегеране в то время, как по всей стране уже почти три недели ежедневно проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Как уточняется, проправительственные акции были анонсированы через государственные СМИ и массовую рассылку текстовых сообщений и должны были осудить «недавние беспорядки и преступления бунтовщиков».

5 октября стало 19-м днем непрерывных антиправительственных демонстраций, охвативших Иран после гибели 22-летней девушки Махсы Амини из западной провинции Курдистан после задержания полицией нравов за «неподобающее» ношение хиджаба. Многие акции иранские силовики пытаются жестоко подавить. Девушки и женщины, участвующие в антиправительственных демонстрациях скидывают и сжигают хиджабы.

آزادی، آزادی، آزادی، آزادی...



زیباترین صحنه مادری است با روسری سبزش وسط این دانش‌آموزان با خوشحالی کف می‌زند و آنها را همراهی می‌کند.



اعتراض دانش‌آموزان در کرج - سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱#مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/wegv2wExuq — Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) October 5, 2022

В последние дни к антиправительственным акциям стали массово присоединяться старшеклассницы школ.

По последним данным в ходе протестов погибли, по меньшей мере, уже 154 человека — среди погибших есть и дети. Протестующие были убиты в 17 провинциях, наибольшее количество жертв в Систане и Белуджистане (63 человека), Мазендеране (27 человек) , Гиляне (27 человек) и Западном Азербайджане ( 11 человек).