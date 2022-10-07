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Ариунболд выиграл серебряную медаль ЧМ на татами Ташкента

CentralAsia (MNG) -  6 октября завершился финал первого дня чемпионата мира по дзюдо. Ариунболд Энхтайван завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг среди мужчин.

Ариунболд Энхтайван победил Торнике Цьякадоеа из Нидерландов и вышел в четвертьфинал. После этого выиграл у Анджело Пантано из Италии в групповом первенстве соответственно и вышел в полуфинал.

И одержал победу над Дильшодбеком Баратовом из Узбекистана в полуфинале.

К сожалению, он боролся за золотую медаль против олимпийского чемпиона и чемпиона мира Такато Наохиса из Японии и проиграл.

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