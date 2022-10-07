Ариунболд выиграл серебряную медаль ЧМ на татами Ташкента

CentralAsia (MNG) - 6 октября завершился финал первого дня чемпионата мира по дзюдо. Ариунболд Энхтайван завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг среди мужчин.
Ариунболд Энхтайван победил Торнике Цьякадоеа из Нидерландов и вышел в четвертьфинал. После этого выиграл у Анджело Пантано из Италии в групповом первенстве соответственно и вышел в полуфинал.
🇲🇳 А с другой стороны турнирной таблицы в полуфинал вышел Ариунболд Энхтайван, который в добавленное время бросать итальянца Пантано pic.twitter.com/rCrafSFj62— Bystander Майдар (@Tatarmai) October 6, 2022
И одержал победу над Дильшодбеком Баратовом из Узбекистана в полуфинале.
К сожалению, он боролся за золотую медаль против олимпийского чемпиона и чемпиона мира Такато Наохиса из Японии и проиграл.
К сожаленью Ариунболд выиграл всего лишь серебряную медаль pic.twitter.com/7u9IdtVJ47— Bystander Майдар (@Tatarmai) October 6, 2022