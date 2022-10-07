Ариунболд выиграл серебряную медаль ЧМ на татами Ташкента

CentralAsia (MNG) - 6 октября завершился финал первого дня чемпионата мира по дзюдо. Ариунболд Энхтайван завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг среди мужчин.

Ариунболд Энхтайван победил Торнике Цьякадоеа из Нидерландов и вышел в четвертьфинал. После этого выиграл у Анджело Пантано из Италии в групповом первенстве соответственно и вышел в полуфинал.

🇲🇳 А с другой стороны турнирной таблицы в полуфинал вышел Ариунболд Энхтайван, который в добавленное время бросать итальянца Пантано pic.twitter.com/rCrafSFj62 — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 6, 2022

И одержал победу над Дильшодбеком Баратовом из Узбекистана в полуфинале.

К сожалению, он боролся за золотую медаль против олимпийского чемпиона и чемпиона мира Такато Наохиса из Японии и проиграл.

К сожаленью Ариунболд выиграл всего лишь серебряную медаль pic.twitter.com/7u9IdtVJ47 — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 6, 2022

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