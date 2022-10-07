Назначена посланница Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023»

CentralAsia (MNG) - Оргкомитет Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023» назначил международного судью по волейболу Х.Номинзул в качестве посланника Восточноазиатских юношеских игр, которые пройдут в августе 2023 года в столице Монголии.

Исполнительный директор Оргкомитета Фестиваля П.Буяндэлгэр и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Монголии Ч.Наранбаатар вручили Х.Номинзул сертификат «Посланницы» Восточноазиатского молодежного фестиваля «Улан-Батор-2023», который впервые пройдет в Монголии.

Х. Номинзул в последние годы работает исключительно в сфере организации спортивных мероприятий и реализации проектов. Она работала и приобрела опыт участия во многих мероприятиях и соревнованиях, таких как Мировой тур Международной федерации баскетбола.

Во время церемонии Х. Номинзул сказала: «Для меня было честью быть избранным посланником фестиваля. Восточноазиатские юношеские игры — это грандиозное событие и крупнейший мегапроект, направленный на ускорение развития спорта в Монголии. Я буду усердно работать со всеми своими ресурсами и возможностями в организации этого фестиваля».

16-23 августа 2023 года пройдут Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023», в которых примут участие более 1500 спортсменов из 9 стран в 12 спортивных категориях.

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