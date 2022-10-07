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Монгольские ветераны завоевали две бронзовые медали в первый день чемпионата мира

CentralAsia (MNG) -  4 октября 2022 года в Пловдлве, Болгария, стартовал чемпионат мира по борьбе среди ветеранов. Два борца из нашей сборной завоевали бронзу в первый день соревнований.

Бронзовые медали завоевали мастера спорта Урианхай Лхагвасурэн в дивизионе В (возрастная группа 41-45 лет) и Мягмар Цогтсайхан в дивизионе Е (возрастная группа 56-60 лет).

Чемпионат мира среди ветеранов продлится до 9 октября 2022 года.

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