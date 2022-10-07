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В Монголии за сутки выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 87 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 48 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе и 39 случаев былы выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 131 (0) человек.

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