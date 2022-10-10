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Энхрийлэн завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо
Энхриилэн Лхагватогоо
Энхриилэн Лхагватогоо

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира по дзюдо 2022 года продолжается в столице Узбекистана Ташкенте.

8 октября две борчихи из Монголии сразились в женской категории до 57 кг, а Энхриилэн Лхагватогоо сразилась с 20-летней Мими Ху из Южной Кореи, чемпионкой турнира Большого шлема Тбилиси 2022 года, и завоевала бронзовую медаль.

Энхриилэн Лхагватогоо (23 года), чемпионка Большого шлема Улан-Батора 2022 года, завоевала бронзовую медаль, победив своего соперника по пенальти.

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