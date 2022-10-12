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В озере в США обнаружили лодку времен Второй мировой войны. Фото

CentralAsia (CA) -  Корпус десантной лодки Хиггинса времен Второй мировой войны обнаружен на дне обмелевшего озера в Калифорнии на фоне засухи. Об этом пишет The Guardian.

«Названный официальными лицами «лодкой-призраком», разложившийся корпус лодки Хиггинса времен Второй мировой войны, использовавшейся для перевозки войск в бой и на заморские пляжи, прошлой осенью начал появляться на мелководье озера Шаста. В этом году уровень опустился достаточно низко, чтобы полностью раскопать корабль», — указано в публикации.

Как сообщили представители Лесной службы США из национального леса Шаста-Тринити, цифры, нанесенные вдоль трапа лодки, показывают, что когда-то она была приписана к штурмовому транспортному средству USS Monrovia, использовавшемуся в качестве штаба генерала Джорджа Паттона во время сицилийской оккупации в 1943 году.

«На данный момент она находится на пути в музей в Небраске, где специалисты будут работать над его сохранением и восстановлением «обветренного вида боевой усталости», прежде чем будет выставлена на обозрение», — говорится в сообщении.

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