Шикарная жена-монголка Стивена Сигала

CentralAsia (MNG) - Эрдэнэтуяа Сигал, известная в США под сценическим псевдонимом «Ellee», является монголо-американской профессиональной бальной танцовщицей, исполнительницей и актрисой. За свою карьеру она завоевала множество наград на многих престижных танцевальных конкурсах. Она попала в поле зрения СМИ после того, как в 2009 году вышла замуж за плодовитого ветерана голливудской звезды Стивена Сигала. Сигал — американский актер, продюсер, сценарист, мастер боевых искусств и музыкант, покоривший американских зрителей в 1990-е годы своими фильмами.

Около пяти лет она работала ассистентом и переводчиком Стивена Сигала. Ее первое появление на экране было в биографическом документальном сериале «E! Настоящая голливудская история» стартовала в 2002 году. После этого она дебютировала в кино, сыграв Тую Александр вместе с мужем в боевике «Генерал-командующий», вышедшем на экраны в 2019 году.

В 2002 году Стивен путешествовал по Монголии, чтобы оценить место съемок и собрать средства для финансирования фильма о Чингисхане, жестоком историческом основателе Монгольской империи. Именно тогда Эрдэнэтуяа Батсух познакомилась со Стивеном Сигалом, пять лет работая гидом, ассистентом и переводчиком. Работа в течение этого длительного периода времени в непосредственной близости позволила им довольно хорошо узнать друг друга, поэтому они трансформировали свои отношения из профессиональных в личные. Они поженились в 2009 году, а вскоре после этого, 17 сентября 2009 года, у них родился сын Кунзанг Сигал.

Кунзанг прекрасно овладел мамином языком-монгольским.

Стивен и его жена делят роскошное поместье площадью 12 акров в Скоттсдейле, штат Аризона, стоимостью 3,5 миллиона долларов, фермерский дом в Монтане и особняк в колониальном стиле стоимостью 1,5 миллиона долларов. в Теннесси. Свой дом в Аризоне они купили в 2010г., а в 2019г. выставили его на продажу.

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