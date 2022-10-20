экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан запустил грузовой поезд в Турцию по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Иран

CentralAsia (TJ) -  Первый грузовой поезд из Таджикистана в Турцию через территории Узбекистана, Туркменистана и Ирана начал свой путь на церемонии, состоявшейся в столице Таджикистана Душанбе в понедельник. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на Министерства дорог и городского развития Ирана.

В церемонии приняли участие делегации из этих стран, транспортных компаний и деловых кругов.

В то же время прошла логистическая конференция Таджикистана с участием представителей разных стран.

Главы транспортных ведомств Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана после двухдневных дискуссий в ходе первой министерской встречи 8-9 октября по транзитному сотрудничеству в Тегеране подписали совместное заявление с целью развития транзитного сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В WhatsApp появится новая функция
  • КНДР произвела артиллерийские выстрелы в сторону Желтого моря
  • В Монголии создадут еще четыре наземных порта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com