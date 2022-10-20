Таджикистан запустил грузовой поезд в Турцию по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Иран

CentralAsia (TJ) - Первый грузовой поезд из Таджикистана в Турцию через территории Узбекистана, Туркменистана и Ирана начал свой путь на церемонии, состоявшейся в столице Таджикистана Душанбе в понедельник. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на Министерства дорог и городского развития Ирана.

В церемонии приняли участие делегации из этих стран, транспортных компаний и деловых кругов.

В то же время прошла логистическая конференция Таджикистана с участием представителей разных стран.

Главы транспортных ведомств Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана после двухдневных дискуссий в ходе первой министерской встречи 8-9 октября по транзитному сотрудничеству в Тегеране подписали совместное заявление с целью развития транзитного сотрудничества.

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