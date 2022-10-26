Сердар Бердымухамедов выразил недовольство низкими темпами сбора хлопка в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил недовольство низкими темпами сбора хлопка в стране в ходе рабочего видеосовещания, на котором рассматривалось положение дел в агропромышленной сфере, сообщает «Туркменпортал».

В частности, отмечает газета, глава государства остался недоволен низкими темпами сбора урожая «белого золота» в ряде этрапов (районов) Ахалского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей) и потребовал от руководителей этих регионов ускорить ход хлопкоуборочной кампании.

Президент подчеркнул, что следует предпринять незамедлительные меры по сбору без потерь выращенного урожая хлопка - ценного сырья для национальной экономики. «При этом важно обеспечить бесперебойную работу сельхозтехники, приёмных пунктов, хлопкоочистительных предприятий, а также создать условия для производительного труда земледельцев», - приводит газета слова Бердымухамедова.

В этот же день президент подписал постановление об увольнении с должности заместителя хякима (главы) Марыйского велаята Агаджана Бекмырадова «за серьёзные недостатки, допущенные в работе».

В Туркменистане в первой декаде сентября стартовала хлопкоуборочная кампания, в результате которой планируется собрать 1,2 млн тонн «белого золота».

В 2022 году под хлопчатник отведено 580 тысяч гектаров - на 40 тысяч гектаров меньше, чем в прошлые годы. Освободившиеся площади отведены под картофель и другие овощебахчевые культуры.

При этом государственный заказ на сбор хлопка остался на уровне прошлого года - 1,25 млн тонн. Достижение плана ожидалось за счёт повышения урожайности.