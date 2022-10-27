Страны СНГ договорились о содействии по уголовным делам о коррупции

CentralAsia (KZ) - 26 октября в формате видеоконференции состоялось 7 заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. МСПК подотчетен в своей деятельности совету глав государств СНГ, сообщает Антикор Казахстана.

В течение года совет совместно с компетентными органами стран - участниц и исполнительным комитетом СНГ провел работу по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году. По нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция, пишут в Антикоре.

Согласно договоренностям, страны СНГ будут:

оказывать содействие друг другу по уголовным делам о коррупции;

проводить скоординированные и согласованные оперативно-разыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

сотрудничать в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

создавать и использовать информационные системы в сфере противодействия коррупции;

разрабатывать стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

обмениваться результатами антикоррупционного мониторинга;

повышать квалификацию кадров и др.

В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов.

По итогам заседания решением МСПК председательство в совете на период до очередного заседания передано Кыргызстану.

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