CentralAsia (MNG) - По неофициальной информации, в Южной Корее работают, учатся и живут более 40 000 граждан Монголии. Каждый год они переводят большие суммы денег в свою страну. Кроме того, граждане Монголии, проживающие за границей, заинтересованы в участии в банковской и биржевой деятельности своей страны. Чтобы выполнить их просьбу, финансовые учреждения Монголии принимают различные меры.

Поэтому финансовая ассоциация АРД собирается организовать день открытых дверей в 7 городах для монголов, проживающих в Корее.

Визитная группа АРД отправится в Корею 17 ноября 2022 года и посетит 7 городов, включая Тэгу, Пусан, Большой Кванджу, Чхонан, Сувон, Сеул и Инчхон, согласно графику. Всего планируется организовать 18 мероприятий за 9 дней.

АРД — это национальная финансовая конгломератная компания, которая инвестирует в финансовые и технологические компании в рамках своей миссии по построению Инвестирующей нации и стремится увеличить доходность капитала своих акционеров за счет улучшения их положения, конкурентоспособности и ценности на рынке.

Ard Insurance, Ard Credit, Ard Securities, Ard Life, Ard Active, Ard Management, Ard Bit, TenGer Systems, Почта Монголии, EMIC Partners (ardshop.mn), Ard Holdings International, Ard Leasing, Ard Properties, Ard Realty, такие компании, как как ArdEx включены. Ard App, Ard Fintech, ArdCoin, ArdCash, CryptoNation и Ard Digital Bazaar — это электронные продукты, основанные на технологии искусственного интеллекта и блокчейна, зарегистрированные в собственности Финансовой ассоциацией АРД.

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