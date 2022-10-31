Мобилограф Токаева помог президенту Кыргызстана Жапарову

CentralAsia (KG) - Мобилограф президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помог главе Кыргызстана Садыру Жапарову, который прибыл в Астану для участия во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.

Журналист Адиль Балтабаев опубликовал в своем Telegram-канале видео и рассказал забавную историю, произошедшую на встрече Токаева с Жапаровым.

На кадрах видно, как члены делегации президента Кыргызстана уже успели зайти в здание Акорды, а сам Жапаров спешил на рукопожатие с Токаевым, когда заметил, что забыл снять куртку. Чтобы не нарушать правила этикета, глава соседней республики спешно стянул с себя одежду и передал ее в ближайшие свободные руки, а именно мобилографу Токаева.

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