Монголия и Казахстан доминировали на чемпионате мира по шахматам среди любителей на Мальте

CentralAsia (MNG) - В конце октября ФИДЕ и Мальтийская шахматная федерация организовали чемпионат мира по шахматам среди любителей, в котором приняли участие около 200 игроков мужского и женского пола. Все титулы достались Монголии или Казахстану, — передает chessbase.

Средиземноморский остров Мальта принимал официальный чемпионат мира ФИДЕ среди любителей 2022 года. Турнир проходил с 20 по 30 октября и играл в нескольких рейтинговых группах: U-2300 Elo, U-2000 Elo и U-1700 Elo. Женщины, занявшие первые места в категориях U-2300 и U-2000, выиграли чемпионат мира среди женщин. Для женщин-игроков ниже U-1700 Elo был предложен отдельный женский турнир.

Всего в мероприятии приняли участие 197 игроков из 51 федерации, в том числе 27 обладателей титула. Призовой фонд был увеличен с 10 000 евро в прошлом году до 15 000 евро.

Все чемпионаты были девятикруговыми швейцарскими турнирами. Абильмансур Абдилхаир из Казахстана выиграл турнир U-2300 со счетом 7,5/9, опередив Жубана Бигабылова, также родом из Казахстана. Хуан Давид Бесерра с лучшим посевом занял третье место. Лучшей среди женщин стала Мери Григорян из Англии.

Титул в категории U-2000 достался Наранболду Содбилэгту из Монголии, который доминировал на турнире от начала до конца и выиграл со счетом 9,0/9. Лучший посев Матиас Уртадо Баамонде из Чили разделил второе место с Аасефом Алаштаром из Франции.

Төгөлдөр Сонинбаяр из Монголии выиграл группу U-1700 с результатом 7,5/9. У него было такое же количество очков, но лучший тай-брейк, чем у Александра Мартынова из России, который играл под флагом ФИДЕ и также финишировал с результатом 7,5/9.

Монголия также выиграла женский турнир U-1700. Маргадгуа Эрдэнэбаяр выиграла турнир, в котором стартовало всего 12 игроков, с результатом 8,5/9.

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