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Ученые и бизнесмены из Японии и Монголии посетили первый в Монголии завод по производству металлических порошков
д-р Масао Токита
д-р Масао Токита

CentralAsia (MNG) -  Представители Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, сотрудники Школы машиностроения Монгольского университета науки и технологий, а также японский ученый и бизнесмен доктор Масао Токита посетили ООО «Степной металлический порошок» и обменялись мнениями с коллективом завода.

Во время визита на завод д-р Масао Токита, председатель совета директоров NJS Co.,LTD, отметил, что он рад началу производства порошка меди и медных сплавов в Монголии, и консультировал по многим возможностям и технологическим решениям использования металлических порошков для производства деталей, необходимых для производства автомобилей, аэрокосмического и промышленного оборудования.

Д-р Масао Токита особо упомянул, что хотя Монголия на десятилетия отстает в индустриализации от развитых стран Запада, она может на равных конкурировать с промышленно развитыми странами на мировом рынке, используя современные 3D-принтеры, технологии «искрового плазменного спекания» и «литья под давлением».

Гости отметили, что партнерство между бизнесом, государством и научными учреждениями очень важно, и сторонам необходимо выработать план.

Компания NJS Co.,LTD установила оборудование искрового плазменного спекания в Школе машиностроения Монгольского университета науки и технологий в рамках Японско-монгольского MJEED.

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