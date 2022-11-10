экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Япония и США начали совместные военные учения Keen Sword
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Совместные крупномасштабные учения Keen Sword, которые каждые два года проводятся с участием японских и американских военных, начались в юго-западной части Японии. К военным мероприятиям привлекут около 26 тыс. японских и 10 тыс. американских военнослужащих.

«К учениям… присоединятся в общей сложности четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании… От Японии и США примут участие около 20 и 10 судов и около 250 и 120 самолетов соответственно»,— сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Целью учений называется укрепление «потенциала сдерживания и реагирования» вооруженных сил союзников. Выбор места проведения военных мероприятий может быть обусловлен тем, что на ряд островов в Восточно-Китайском море претендует Китай. Учения продлятся до 19 ноября.

8 ноября у берегов Японии в Тихом океане также стартовали военно-морские учения Malabar, в них участвуют Австралия, Индия, США и Япония. Целью учений была объявлена защита от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия выпускает памятные монеты к 50-летию установления дипломатических отношений с Японией и Австралией
  • Строительство ГЭС на реке Эгийн-Гол в Монголии не вызовет серьезных изменений в экосистеме, - ученые
  • Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com