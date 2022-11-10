Япония и США начали совместные военные учения Keen Sword

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CentralAsia (CA) - Совместные крупномасштабные учения Keen Sword, которые каждые два года проводятся с участием японских и американских военных, начались в юго-западной части Японии. К военным мероприятиям привлекут около 26 тыс. японских и 10 тыс. американских военнослужащих.

«К учениям… присоединятся в общей сложности четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании… От Японии и США примут участие около 20 и 10 судов и около 250 и 120 самолетов соответственно»,— сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Целью учений называется укрепление «потенциала сдерживания и реагирования» вооруженных сил союзников. Выбор места проведения военных мероприятий может быть обусловлен тем, что на ряд островов в Восточно-Китайском море претендует Китай. Учения продлятся до 19 ноября.

8 ноября у берегов Японии в Тихом океане также стартовали военно-морские учения Malabar, в них участвуют Австралия, Индия, США и Япония. Целью учений была объявлена защита от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.